Четверг, 18 Октября 2018 года
07:21:06 МСК

Сборная Чили обыграла Мексику в товарищеском матче

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Мехико, 18 октября 2018, 06:46 — REGNUM  Сборная Чили одержала победу над командой Мексики в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил нападающий чилийцев Николас Кастильо.

Отметим, что в составе сборной Чили весь матч обыграли полузащитник Артуро Видаль и нападающий Алексис Санчес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Бразилии со счётом 1:0 одержала победу над командой Аргентины в товарищеском матче.

Читайте также: Сборная Бразилии одержала победу над Аргентиной в товарищеском матче

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить