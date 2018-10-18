Сборная Чили обыграла Мексику в товарищеском матче

Мехико, , 06:46 — REGNUM Сборная Чили одержала победу над командой Мексики в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил нападающий чилийцев Николас Кастильо.

Отметим, что в составе сборной Чили весь матч обыграли полузащитник Артуро Видаль и нападающий Алексис Санчес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Бразилии со счётом 1:0 одержала победу над командой Аргентины в товарищеском матче.

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