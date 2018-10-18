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Касаткина обыграла Корне и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:4

Касаткина обыграла Корне и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
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Дарья Касаткина

Москва, 18 октября 2018, 06:40 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над француженкой Ализе Корне в матче второго круга Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 24 минуты, завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

Касаткина допустила пять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и восемь брейков.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с другой российской теннисисткой — Анастасией Павлюченковой, которая обыграла представительницу Греции Валентини Грамматикопулу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом круге Касаткина одержала победу над представительницей Украины Лесей Цуренко со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

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