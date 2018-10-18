В память о трагедии в Керчи. Девять матчей КХЛ начнутся с минуты молчания

Москва, , 00:44 — REGNUM Матчи Континентальной хоккейной лиги начнутся 18 октября с минуты молчания в связи с трагедией в Керчи (Крым), сообщили в пресс-службе КХЛ.

«Девять матчей регулярного чемпионат КХЛ 18 октября начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Керчи», — сообщили в КХЛ.

Напомним, убийство 19 человек в Керченском политехническом колледже произошло днем 17 октября. Пострадали 50 человек.

Подозреваемый в массовом убийстве Владислав Росляков, найденный застреленным в библиотеке учебного заведения, как полагает следствие, расстрелял персонал и учащихся, а затем совершил суицид.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом (пункты «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ). Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Крыма объявили трехдневный траур.

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