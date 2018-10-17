Контавейт обыграла Младенович во втором круге Кубка Кремля

Москва, , 14:42 — REGNUM Эстонская теннисистка Анетт Контавейт одержала победу над представительницей Франции Кристиной Младенович в матче второго круга Кубка Кремля. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

В четвертьфинале турнира Контавейт встретится с представительницей Туниса Онс Жабер, которая выбила из турнира американку Слоан Стивенс, посеянную под третьим номером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой со счётом 6:1, 6:2.

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