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Слоан Стивенс сенсационно выбыла с Кубка Кремля

Спорт

Стивенс проиграла Онс Жабер в матче второго круга

Слоан Стивенс сенсационно выбыла с Кубка Кремля
Keith Allison
Слоан Стивенс

Москва, 17 октября 2018, 14:27 — REGNUM  Американская теннисистка Слоан Стивенс проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в матче второго круга Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 1 час 2 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Стивенс реализовала 1из 4 брейк-пойнтов. На счету Жабер три эйса четыре реализованных брейка.

В четвертьфинале турнира Жабер сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой со счётом 6:1, 6:2.

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