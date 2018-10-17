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Звонарёва обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2

Звонарёва обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
NAPARAZZI
Вера Звонарёва

Москва, 17 октября 2018, 14:23 — REGNUM  Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой в матче второго круга Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 1 час 11 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Звонарёва три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Плишковой пять эйсов, одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Звонарёва сыграет с победительницей матча между представительницей Латвии Анастасией Севастовой и Юлией Путинцевой из Казахстана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом круге Звонарёва одержала победу над Ириной Хромачёвой со счётом 6:3, 6:3.

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