Сборная России по футболу поздравила братьев Миранчуков с днём рождения

Москва, , 13:40 — REGNUM Сборная России по футболу поздравила полузащитников московского «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков с днём рождения. Об этом 17 октября сообщается на странице национальной команды в Twitter.

«Поздравляем братьев Миранчук с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, успехов, и всё — в двойном размере», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1052477737741500416

Отметим, что братьям-близнецам исполнилось 23 года. Оба футболиста являются участниками чемпионата мира по футболу — 2018.

Напомним, Алексей Миранчук сыграл за сборную России 19 матчей, в которых забил четыре гола. Антон Миранчук провёл в составе национальной команды шесть матчей.