Защитник «Динамо» Рыков перенёс операцию в Риме

Рим, , 12:38 — REGNUM Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков успешно перенёс операцию в Риме. Об этом 17 октября сообщается на сайте клуба.

Рыков получил травму в матче 10-го тура чемпионата России по футболу против самарских «Крыльев Советов». У него была диагностирована паховая грыжа.

В результате он не смог продолжить матч и был вынужден покинуть поле уже на восьмой минуте. Отмечается, что в ближайший месяц защитник будет проходить реабилитационные мероприятия.

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