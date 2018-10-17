Нойер: «Результат матча с Францией не отражает хода игры»

Берлин, , 12:28 — REGNUM Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что результат матча с Францией не отражает хода игры. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

«Результат не отражает игровой процесс. Поражение плохо. Особенно, когда вы ведете 1:0 и все контролируете», — сказал Нойер.

Он также добавил, что у главного тренера команды Йоахима Лёва и его тренерского штаба был чёткий план, который этот план хорошо работал

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Германии проиграла Франции в матче Лиги наций со счётом 1:2. Таким образом, Германия набрала всего одно очко и замыкает таблицу в группе 1 Лиги А.

Читайте также: Германия потерпела очередную неудачу, проиграв Франции