Кубок ФКС Москвы: киберспортсмены-победители получат по 100 тыс. рублей

Москва, , 11:54 — REGNUM Победители Кубка Федерации компьютерного спорта Москы получат денежные награды в размере 100 тыс. рублей. Об этом 16 октября сообщил портал «Игромания».

Стоит отметить, что речь идёт о командах-участниках, которые будут соревноваться в Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. Те киберспортсмены, которые будут играть в StarСraft 2, FIFA 18, Quake Champions, Project Сars 2 и Hearthstone в случае победы получат по 20 тыс. рублей. Сообщается также, что победители будут приглашены в команду ФКС Москвы и смогут участвовать в международных турнирах.

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Напомним, Кубок Федерации компьютерного спорта города Москвы 2018 пройдёт с 20 по 21 октября 2018 года в клубах F5. Соревнования пройдёт в формате группового этапа + Play-off.

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