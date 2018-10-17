Сборная России выиграла четыре медали в десятый день юношеской Олимпиады

Буэнос-Айрес, 17 октября 2018, 10:21 — REGNUM В десятый день юношеских Олимпийских игр сборная России выиграла четыре медали. В общей сложности у российской команды уже более 50 наград.
Золото взяла Дарья Трубникова в соревнованиях в личном многоборье по художественной гимнастике. Бронзу выиграл Руслан Терновой в прыжках в воду с вышки.
Также две бронзовых награды выиграли легкоатлеты Дмитрий Качанов (прыжки с шестом) и Мария Привалова (тройной прыжок).
Напомним, сборная России лидирует в общем зачёте соревнований. Всего российские спортсмены завоевали 52 награды, из которых 25 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых.
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