ЦСКА обыграл «Маккаби» во втором туре Евролиги

Тель-Авив, Израиль, , 10:06 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над израильским «Маккаби» в матче второго тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 89:86.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 27 очков. В составе «Маккаби» наибольшую результативность показал Анджело Калояро, который набрал 21 очко.

Ранее ЦСКА в первом туре обыграл «Барселону» в первом туре Евролиги со счётом 95:75.

Напомним, в сезоне 2017/18 ЦСКА занял первое место в групповом турнире Евролиги. В плей-офф «армейцы» заняли четвёртое место.

«Маккаби» (Израиль) — ЦСКА (Россия) — 86:89 (22:24, 24:26, 22:17, 18:22).

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