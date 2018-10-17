Выездная победа: ростовские хоккеисты разгромили «Южный Урал»

Ростов-на-Дону, , 10:05 — REGNUM Ростовские хоккеисты начали с победы выездную серию матчей первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), обыграв команду из Орска «Южный Урал-Металлург» со счётом 10:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба «Ростов».

Первая шайба в ворота соперников ростовчан была забита спустя 3 минуты 35 секунд после стартового свистка. Автором стал Александр Коробов. С таким результатом команды ушли на перерыв. На перерыв после второго периода команды ушли со счётом 1:5 в пользу «кондоров».

Сегодня, 17 октября, в Орске состоится ответный матч.

В настоящее время ростовские хоккеисты расположились на втором месте в турнирной таблице. «Кондоры» уступают пока только команде «Мордовия».