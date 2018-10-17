Евгений Малкин вошёл в число 100 самых результативных игроков в истории НХЛ

Питтсбург, США, , 09:58 — REGNUM Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в число 100 самых результативных игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 октября сообщается на сайте НХЛ.

В матче с «Ванкувером» Малкин отдал результативную передачу и набрал 939-е очко в карьере, войдя в сотню самых результативных игроков в истории лиги. На сегодняшний день его активе 371 шайба и сделав 568 результативных передач.

Отметим, что рекорд по этому показателю принадлежит канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки, который набрал за карьеру 2857 очков. На втором месте находится чех Яромир Ягр, набравший 1921 очко. Замыкает тройку Марк Мессье, у которого 1887 очков.

Лучшим среди российских хоккеистов является Сергей Фёдоров, который набрал 1179 баллов.

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