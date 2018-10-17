Действующий чемпион НБА одержал первую победу на старте нового сезона

Окленд, США, , 09:33 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» на старте сезона 2018/19 НБА. Встреча завершилась со счётом 108:100.

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Стивен Карри, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов сделал форвард Кевон Луни.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал форвард Пол Джордж, набравший 27 очков. Центровой Стивен Адамс оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Напомним, «Голден Стэйт» является действующим чемпионом НБА. В финале плей-офф сезона 2017/18 «Уорриорз» выиграли серию у «Кливленда» со счётом 4:1.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — 108:100 (31:23, 26:24, 26:32, 25:21).

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