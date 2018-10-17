«Бостон» разгромил «Филадельфию» в первом матче нового сезона НБА

Бостон, США, , 09:25 — REGNUM Стартовал новый сезон регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В матче открытия встречались клубы «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс».

В первом матче сезона 2018/19 «Бостон» одержал победу над «Филадельфией» со счётом 105:87.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов сделал форвард Маркус Моррис.

В составе «Филадельфии» центровой Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. Форвард Бен Симмонс сделал дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов.

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) —105:87 (21:21, 26:21, 30:24, 28:21).

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