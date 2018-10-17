Санкт-Петербург стал претендентом на проведение итогового турнира ATP

Санкт-Петербург, , 09:14 — REGNUM Санкт-Петербург стал претендентом на проведение итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 17 октября сообщила исполнительный директор турнира St. Petersburg Open Наталия Камельзон на своей странице в Instagram.

По словам Камельзон, в ATP был отправлен первоначальный бланк на проведение турнира в Санкт-Петербурге.

«Я очень рада сообщить. Мы заполнили первоначальный бланк на проведение итогового турнира ATP в Санкт-Петербурге!» — написала Камельзон.

Отметим, что с 2009 года турнир на постоянной основе проходит в Лондоне, которому принадлежит лицензия на его проведение, рассчитанная до 2020 года. Ранее итоговый турнир ATP проводился также в Нью-Йорке, Франкфурте, Ганновере и Шанхае.

Напомним, ранее Санкт-Петербург уступил китайскому городу Шэньчжэнь право проводить с 2019 года итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

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