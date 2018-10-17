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«Вегас» разгромил «Баффало» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

«Вегас» разгромил «Баффало» в матче НХЛ
Цитата из м\ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Лас-Вегас, США, 17 октября 2018, 08:51 — REGNUM  «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Вегаса» нападающий Джонатан Маршессо оформил дубль. Также точными бросками отметились Коди Икин и Вильям Карлссон.

«Баффало» смог ответить только шайбой, заброшенной чешским нападающий Владимиром Соботкой за полминуты до окончания игры.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды шесть очков в семи матчах. «Баффало» идёт на 18-м месте, в активе команды шесть очков в шести играх.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

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