«Эдмонтон» одержал победу над «Виннипегом» в овертайме

Виннипег, Канада, , 08:44 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Эдмонтона» нападающий Коннор Макдэвид оформил дубль и отдал две результативные передачи. Также точными бросками отметились Тай Ратти, Ессе Пулюярви и Дарнелл Нурс.

В составе «Виннипега» дубль оформил Адам Лаури, ещё по голу забили Бен Шьяро и Марк Шайфли. Одна голевая передача на счету защитника Дмитрия Куликова.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды четыре очка в четырёх матчах. «Виннипег» идёт на 12-м месте, в активе команды семь очков в шести играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:5 (3:1, 1:0, 0:3, 0:1).

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