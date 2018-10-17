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Сборная Бразилии одержала победу над Аргентиной в товарищеском матче

Спорт

Встреча завершилась со счетом 1:0

Джидда, Саудовская Аравия, 17 октября 2018, 08:27 — REGNUM  Сборная Бразилии одержала победу над командой Аргентины в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Саудовской Аравии в городе Джидда, завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник бразильцев Жоао Миранда. Голевой передачей отметился нападающий Неймар.

Отметим, что в матче не принимал участия форвард «Барселоны» Лионель Месси. При этом в стартовом составе сборной Аргентины вышел полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, который отыграл весь матч и получил жёлтую карточку.

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