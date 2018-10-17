Среда, 17 Октября 2018 года
09:08:20 МСК

Казахстан разгромил Андорру в Лиге Наций УЕФА

Спорт

Главным героем встреч стал капитан команды Бауыржан Исламхан

Астана, 17 октября 2018, 08:40 — REGNUM  Сборная Казахстана по футболу на своем поле одержала победу над командой Андорры со счетом 4:0 в Лиге Наций УЕФА, сообщает 16 октября агентство «Казинформ».

Главным героем встреч стал капитан команды Бауыржан Исламхан, отличившийся результативной передачей и ударом в створ ворот, который закончился автоголом.

Голы также забили Еркебулан Сейдахмет, Бауыржан Турысбек и Роман Муртазаев.

Напомним, сборная Казахстана занимает второе место в первой группе лиги D. Подопечные Станимира Стоилова встретятся 15 ноября со сборной Латвии и 19 ноября со сборной Грузии.

Читайте также: Россия продлила беспроигрышную серию, уверенно обыграв Турцию в Лиге Наций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить