Казахстан разгромил Андорру в Лиге Наций УЕФА

Астана, , 08:40 — REGNUM Сборная Казахстана по футболу на своем поле одержала победу над командой Андорры со счетом 4:0 в Лиге Наций УЕФА, сообщает 16 октября агентство «Казинформ».

Главным героем встреч стал капитан команды Бауыржан Исламхан, отличившийся результативной передачей и ударом в створ ворот, который закончился автоголом.

Голы также забили Еркебулан Сейдахмет, Бауыржан Турысбек и Роман Муртазаев.

Напомним, сборная Казахстана занимает второе место в первой группе лиги D. Подопечные Станимира Стоилова встретятся 15 ноября со сборной Латвии и 19 ноября со сборной Грузии.

Читайте также: Россия продлила беспроигрышную серию, уверенно обыграв Турцию в Лиге Наций