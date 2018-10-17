«Филадельфия» по буллитам обыграла «Флориду»

Филадельфия, США, , 07:59 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 6:5.

В составе «Филадельфии» по дублю оформили нападающие Уэйн Симмондс и Клод Жиру. Ещё один гол забил Джордан Уил, он же исполнил победный бросок в серии послематчевых буллитов.

В составе «Флориды» отличились Фрэнк Ватрано и Александр Барков, оформившие дубли, а также Евгений Дадонов. Одна голевая передача на счету защитника Богдана Киселевича.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды шесть очков в шести матчах. «Флорида» идёт на 29-м месте, в активе команды два очка в четырёх играх.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 6:5 (0:1, 5:2, 0:2, 0:0, 1:0).

Читайте также: «Ванкувер» вырвал победу у «Питтсбурга» в овертайме