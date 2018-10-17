Глава UFC: Нурмагомедов продолжит выступать

Лас-Вегас, США, , 07:24 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжит выступать под эгидой UFC. Об этом заявил глава спортивной организации Дэйна Уайт, сообщает TMZ.

По его словам, UFC «в хороших отношениях» с Нурмагомедовым. Кто будет следующим противником Хабиба, пока неизвестно, отметил он и добавил, что бойцу пока нужно «насладиться победой».

«Хабиб остается в UFC. Что будет с Тухуговым? Я пока не знаю», — сказал Уайт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, победив ирландского бойца Конора Макгрегора на турнире в Лас-Вегасе. После поединка между командами соперников произошла потасовка, в которой участвовал российский боец Зубайра Тухугов.

Позже глава UFC заявил, что и Нурмагомедов, и Тухугов пока не будут выступать на поединках. Так, Тухугова сняли с боя против российско-ирландского бойца Артёма Лобова, входящего в команду Конора Макгрегора.

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