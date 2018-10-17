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Глава UFC: Хабиб Нурмагомедов останется в организации

Спорт

Нурмагомедов продолжит выступать под эгидой промоушена

Лас-Вегас, США, 17 октября 2018, 07:21 — REGNUM  Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов останется в организации. Об этом заявил президент UFC Дэна Уайт, 17 октября сообщает издание TMZ.

Уайт заявил, что у него хорошие отношения с Нурмагомедовым, и боец продолжит выступать под эгидой промоушена.

«Хабиб остаётся в UFC. Не знаю, кто будет его следующим противником, мы об этом ещё не говорили. Позвольте парню насладиться победой, а потом решим этот вопрос», — сказал Уайт.

Что касается ситуации с бойцом команды Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым, то Уайт заявил, что пока не знает, как она разрешится.

Напомним, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC. После боя произошла массовая драка. Нурмагомедов выпрыгнул за пределы октагона, а Тухугов в октагоне устроил драку с Макгрегором.

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