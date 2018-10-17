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Хоккеисты «Нью-Джерси» отправили три безответные шайбы в ворота «Далласа»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Хоккеисты «Нью-Джерси» отправили три безответные шайбы в ворота «Далласа»
Хоккейная шайба

Ньюарк, США, 17 октября 2018, 06:48 — REGNUM  «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Хоккеисты «Нью-Джерси» забросили в ворота соперника три безответные шайбы. В составе «Дэвилз» отличились Кайл Палмьери, Блейк Коулман и Жан-Себастьен Ди.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды восемь очков в четырёх матчах. «Даллас» идёт на 18-м месте, в активе команды шесть очков в шести играх.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

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