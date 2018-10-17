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«Рейнджерс» дожали «Колорадо» в серии буллитов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:2

Нью-Йорк, США, 17 октября 2018, 06:39 — REGNUM  «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Крис Кайдер и Кевин Хейз. У «Колорадо» отличились Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Рейнджерс», решающий бросок исполнил защитник Кевин Шаттенкирк.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0).

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