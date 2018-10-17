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Мария Привалова выиграла бронзу в тройном прыжке на юношеской Олимпиаде

Спорт

Привалова показала результат 13,03 метра

Буэнос-Айрес, 17 октября 2018, 06:25 — REGNUM  На юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе, российская спортсменка Мария Привалова выиграла бронзу в тройном прыжке.

Привалова показала результат 13,03 метра. Золото досталось представительнице Болгарии Александре Начевой, которая прыгнула на 13,86 метра. Серебро взяла испанка Мария Висенте — 13,67 метра.

В общем медальном зачёте сборная России идёт на первом месте. Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе завершатся 18 октября.

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Олимпийские игры
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