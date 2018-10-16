Уэльс одержал важнейшую выездную победу над Ирландией

Дублин, 16 октября 2018, 23:41 — REGNUM 16 октября между национальными сборными Ирландии и Уэльса на стадионе «Авива» был разыгран матч 4-го тура группы D Лиги Наций, завершившийся победой валийской команды.
В дебюте второй половины молодой атакующий фланговый полузащитник «Ливерпуля» Харри Уилсон открыл счет и принес гостям победу — 0:1.
Статистика матча (Ирландия/Уэльс)
Удары 7/8
Удары в створ 4/3
Владение 44%/56%
Фолы 12/5
Угловые 4/4
Набрав 6 очков, сборная Уэльса поднялась на первую позицию группы D. Ирландия с 1-м очком осталась на последнем месте.
Стартовые составы на матч:
Ирландия: Рэндолф, Даффи, Лонг, Доэрти, Кио, Макклин, Кристи, Хендрик, Робинсон, Артер, О’брайан.
Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Честер, Уильямс, Робертс, Аллен, Лоуренс, Брукс, Уилсон, Смит, Робертс.
Главный арбитр матча: Бьорн Кейперс.
Предупреждения: Лонг — 16, Дэвис — 33, Макклин — 49, Лонг — 71.
Забитые мячи: Уилсон 58 — 0:1.