Уэльс одержал важнейшую выездную победу над Ирландией

Дублин, , 23:41 — REGNUM 16 октября между национальными сборными Ирландии и Уэльса на стадионе «Авива» был разыгран матч 4-го тура группы D Лиги Наций, завершившийся победой валийской команды.

В дебюте второй половины молодой атакующий фланговый полузащитник «Ливерпуля» Харри Уилсон открыл счет и принес гостям победу — 0:1.

Статистика матча (Ирландия/Уэльс)

Удары 7/8

Удары в створ 4/3

Владение 44%/56%

Фолы 12/5

Угловые 4/4

Набрав 6 очков, сборная Уэльса поднялась на первую позицию группы D. Ирландия с 1-м очком осталась на последнем месте.

Стартовые составы на матч:

Ирландия: Рэндолф, Даффи, Лонг, Доэрти, Кио, Макклин, Кристи, Хендрик, Робинсон, Артер, О’брайан.

Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Честер, Уильямс, Робертс, Аллен, Лоуренс, Брукс, Уилсон, Смит, Робертс.

Главный арбитр матча: Бьорн Кейперс.

Предупреждения: Лонг — 16, Дэвис — 33, Макклин — 49, Лонг — 71.

Забитые мячи: Уилсон 58 — 0:1.