Сборная Украины одержала минимальную победу над Чехией в Лиге Наций УЕФА

Киев, , 23:40 — REGNUM 16 октября между национальными сборными Украины и Чехии на стадионе «Металлист» был разыгран матч в рамках 4-го тура группы A Лиги Наций УЕФА, завершившийся победой хозяев.

Единственный мяч под занавес первой половины забил атакующий полузащитник «Генка» Руслан Малиновский — 1:0. Ассист на свой счет записал Роман Яремчук.

Статистика матча (Украина/Чехия)

Удары 13/13

Удары в створ 4/6

Владение 51%/49%

Фолы 11/11

Угловые 3/6

Сборная Украины, набрав 9 очков, обеспечила себе первое место в группе A. Чехия с 3-мя баллами идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

Украина: Пятов, Бурда, Ракицкий, Караваев, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Марлос, Ярмоленко, Коноплянка, Яремчук.

Чехия: Павленка, Челустка, Селассие, Брабец, Барак, Новак, Янкто, Дочкал, Павелка, Выдра, Шик.

Главный арбитр матча: Гедиминас Мажейка.

Предупреждения: Челустка — 19, Ракицкий — 39, Павелка — 90+1.

Забитые мячи: Малиновский 43 — 1:0.