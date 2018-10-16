Сборная Украины одержала минимальную победу над Чехией в Лиге Наций УЕФА

Киев, 16 октября 2018, 23:40 — REGNUM 16 октября между национальными сборными Украины и Чехии на стадионе «Металлист» был разыгран матч в рамках 4-го тура группы A Лиги Наций УЕФА, завершившийся победой хозяев.
Единственный мяч под занавес первой половины забил атакующий полузащитник «Генка» Руслан Малиновский — 1:0. Ассист на свой счет записал Роман Яремчук.
Статистика матча (Украина/Чехия)
Удары 13/13
Удары в створ 4/6
Владение 51%/49%
Фолы 11/11
Угловые 3/6
Сборная Украины, набрав 9 очков, обеспечила себе первое место в группе A. Чехия с 3-мя баллами идет позицией ниже.
Стартовые составы на матч:
Украина: Пятов, Бурда, Ракицкий, Караваев, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Марлос, Ярмоленко, Коноплянка, Яремчук.
Чехия: Павленка, Челустка, Селассие, Брабец, Барак, Новак, Янкто, Дочкал, Павелка, Выдра, Шик.
Главный арбитр матча: Гедиминас Мажейка.
Предупреждения: Челустка — 19, Ракицкий — 39, Павелка — 90+1.
Забитые мячи: Малиновский 43 — 1:0.