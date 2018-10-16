Германия потерпела очередную неудачу, проиграв Франции

Париж, , 23:38 — REGNUM 16 октября между национальными сборными Франции и Германии на стадионе «Стад де Франс» был разыгран матч 4-го тура группы A Лиги наций УЕФА, завершившийся волевой победой хозяев поля — 2:1.

В дебюте первого тайма хавбэк мадридского «Реала» Тони Кроос открыл счет, реализовав пенальти — 0:1. На 62-й минуте Антуан Гризманн вновь сравнял ситуацию на табло, замкнув передачу Люки Эрнандеса — 1:1. Через 18 минут Гризманн оформил дубль и вывел Францию вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:1.

Статистика матча (Франция/Германия)

Удары 13/7

Удары в створ 3/3

Владение 45%/55%

Фолы 8/12

Угловые 5/6

Набрав 7 очков, сборная Франции укрепилась на первой строчке. Германия с 1-м баллом осталась на последней позиции группы A.

Стартовые составы на матч:

Франция: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Эрнандес, Погба, Гризманн, Мбаппе, Канте, Матуиди, Жиру.

Германия: Нойер, Гинтер, Зюле, Хуммельс, Керер, Кроос, Киммих, Шульц, Гнабри, Сане, Вернер.

Главный арбитр матча: Милорад Мажич.

Предупреждения: Гинтер — 29.

Забитые мячи: Кроос (пен) 14 — 0:1, Гризманн 62 — 1:1, Гризманн (пен) 80 — 2:1.