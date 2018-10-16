Вера Звонарёва вышла во второй круг Кубка Кремля

Москва, , 15:03 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу над соотечественницей Ириной Хромачёвой в матче первого круга Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 26 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Во втором круге турнира Звонарёва сыграет с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 1:6, 2:6.

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