Потапова и Дарт вышли в 1/4 финала Кубка Кремля в парном разряде

Москва, , 14:32 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова и британка Хэрриет Дарт пробились в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде.

В матче второго круга Потапова и Дарт одержали победу над представительницей Грузии Оксаной Калашниковой и голландкой Деми Схурс. Встреча, продолжавшаяся 1 час 12 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Потапова и Дарт два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц четыре ошибки на подаче и три реализованных брейка.

За выход в полуфинал Потапова и Дарт сыграют с Кристиной Младенович из Франции и Галиной Воскобоевой из Казахстана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 1:6, 2:6.

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