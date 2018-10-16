Вторник, 16 Октября 2018 года
16:06:15 МСК

Потапова и Дарт вышли в 1/4 финала Кубка Кремля в парном разряде

Спорт

Потапова и Дарт одержали победу над Калашниковой и Схурс

Москва, 16 октября 2018, 14:32 — REGNUM  Российская теннисистка Анастасия Потапова и британка Хэрриет Дарт пробились в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде.

В матче второго круга Потапова и Дарт одержали победу над представительницей Грузии Оксаной Калашниковой и голландкой Деми Схурс. Встреча, продолжавшаяся 1 час 12 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Потапова и Дарт два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц четыре ошибки на подаче и три реализованных брейка.

За выход в полуфинал Потапова и Дарт сыграют с Кристиной Младенович из Франции и Галиной Воскобоевой из Казахстана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 1:6, 2:6.

Читайте также: Макарова не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить