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«Барселона» хочет арендовать Ивановича у «Зенита»

Спорт

В зимнее трансферное окно «Барселона» может взять в аренду 34-летнего сербского футболиста

Барселона, Испания, 16 октября 2018, 14:14 — REGNUM  Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в зимнее трансферное окно «Барселона» может взять в аренду 34-летнего сербского футболиста.

В настоящий момент руководство клуба обеспокоено нехваткой защитников после того, как из-за травм выбыли из строя Самуэль Юмтити и Томас Вермален.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» может купить защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда в зимнее трансферное окно.

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