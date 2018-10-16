Вторник, 16 Октября 2018 года
14:21:45 МСК

Первая ракетка мира Симона Халеп оказалась от участия в Кубке Кремля

Спорт

Отказ связан с травмой спины

Москва, 16 октября 2018, 13:36 — REGNUM  Первая ракетка мира румынка Симона Халеп оказалась от участия в Кубке Кремля. Об этом 16 октября сообщается на сайте турнира.

Отказ Халеп связан с травмой спины. Ранее на пресс-конференции она сообщила, что эта травма её по-прежнему беспокоит.

Кроме того, она призналась, что под вопросом также остаётся выступление на Итоговом чемпионате WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Симона Халеп обеспечила себе первое место в рейтинге WTA по итогам 2018 года. В текущем сезоне она выиграла Открытый чемпионат Франции — Roland Garros, а также стала победительницей турниров в Шэньчжэне и Монреале.

Читайте ранее в этом сюжете: Халеп обеспечила себе первое место в рейтинге WTA по итогам 2018 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить