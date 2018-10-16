Штангист Апти Аудов возобновляет карьеру после дисквалификации

Москва, , 13:27 — REGNUM Чемпион мира по тяжёлой атлетике 2013 года Апти Аухадов возвращается в большой спорт. Возобновить карьеру после дисквалификации на два с половиной года из-за допинга спортсмен намерен в 2019 году на Кубке России, где попробует отобраться на чемпионат Европы.

Читайте также: Перепроверка допинг-пробы призёра ОИ-2012 Аухадова оказалась положительной

«Срок дисквалификации заканчивается в ноябре, причем к двум годам по непонятным причинам добавили еще полгода», — приводит ТАСС пояснения штангиста.

По его словам, это произошло из-за его отсутствия на заседании, на котором принималось решение. Спортсмен рассчитывал, что дисквалификация закончится в мае, однако ждать теперь придётся до ноября.

Подробнее: России придется вернуть «серебро» Олимпиады за допинг чеченского штангиста

Как сообщало ИА REGNUM, российский тяжелоатлет Апти Аухадов на Олимпийских Играх в Лондоне в 2012 году занял второе место в весовой категории до 85 кг. Однако в октябре 2016 года Международный олимпийский комитет лишил чеченского штангиста олимпийской медали и постановил вернуть награду. Такое решение было принято на основании заключения об обнаружении в допинг-пробах спортсмена запрещенных веществ туринабола и дростанолона.