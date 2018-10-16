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Макарова не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля

Спорт

Макарова проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 1:6, 2:6

Москва, 16 октября 2018, 13:26 — REGNUM  Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в матче первого круга Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 53 минуты, завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Макарова допустила шесть двойных ошибок и взяла один гейм на подаче соперницы. На счету Жабер пять эйсов, две ошибки на подаче и пять реализованных брейков.

Во втором круге турнира Жабер сыграет с американской теннисисткой Слоан Стивенс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Украины Лесей Цуренко со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

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