«Ювентус» готов заплатить «Аяксу» €50 млн за защитника де Лигта

Турин, Италия, , 13:19 — REGNUM Туринский «Ювентус» готов предложить за защитника амстердамского «Аякса» Матийса де Лигта €50 млн. Об этом сообщает Tuttosport.

Отмечается, что руководство «Ювентуса» видит в де Лигте перспективы стать одним из лучших оборонительных игроков в мире. Помимо этого, в туринском клубе рассчитывают в ближайшие два года провести омоложение состава.

Руководство «старой синьоры» планирует договориться с агентом игрока Мино Райолой о дальнейшем осуществлении трансфера.

Ранее сообщалось, что на 19-летнего игрока претендуют такие клубы, как «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне де Лигт сыграл в семи матчах в чемпионате Голландии и забил один гол.

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