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«Барселона» может купить Алдервейрелда у «Тоттенхэма»

Спорт

Алдервейрелд может перейти в «Барселону» на правах свободного агента

Мадрид, 16 октября 2018, 13:05 — REGNUM  «Барселона» может купить защитника «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелда в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, каталонский клуб рассматривает возможность подписания 29-летнего бельгийского защитника, поскольку переговоры по защитнику «Аякса» Матийсу де Лигту завершились неудачно.

Отмечается, что, возможно, Алдервейрелд перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2019 года.

Напомним, Алдервейрелд выступает в составе «Тоттенхэма» с 2015 года. В текущем сезоне он провёл за команду девять матчей.

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