«Барселона» может купить Алдервейрелда у «Тоттенхэма»

Мадрид, , 13:05 — REGNUM «Барселона» может купить защитника «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелда в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, каталонский клуб рассматривает возможность подписания 29-летнего бельгийского защитника, поскольку переговоры по защитнику «Аякса» Матийсу де Лигту завершились неудачно.

Отмечается, что, возможно, Алдервейрелд перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2019 года.

Напомним, Алдервейрелд выступает в составе «Тоттенхэма» с 2015 года. В текущем сезоне он провёл за команду девять матчей.