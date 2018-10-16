В 2019 году стартует чемпионат по автогонкам для женщин W Series

Лондон, , 13:02 — REGNUM В 2019 году будет запущен мировой чемпионат по автогонкам на болидах с открытыми колесами для женщин, передает телеканал N-TV.

О создании гоночной серии для женщин W Series объявили бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард и технический директор команды «Формулы-1» Red Bull Racing Эдриан Ньюи. Конечная цель — добиться присутствия женщин-пилотов в «Формуле-1», однако пока что это невозможно из-за слишком малого количества девушек в младших сериях. Спортивная карьера для них обрывается на чемпионатах уровня «Формула-3».

"Мы уверены, что женщины и мужчины могут конкурировать на одном уровне», — говорит Култхард.

Чемпионат будет проходить «на лучших и самых известных трассах Европы», в перспективе — в Америке, Азии и Австралии. В гонках будут участвовать от 18 до 20 пилотесс на болидах мощности Формулы-3. Призовой фонд составит $1,5 млн.

Последний раз женщина участвовала в гонках «Формулы-1» в чемпионате 1976 года. Это была итальянка Лелла Ломбарди. На данный момент Ломбарди — единственная женщина, получившая зачетные очки в этом чемпионате.

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