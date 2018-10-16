Экс-защитник «Нефтехимика» Костев дисквалифицирован за допинг

Москва, , 12:28 — REGNUM Бывший защитник нижнекамского «Нефтехимика» Ион-Георгий Костев получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг. Об этом 16 октября сообщает «Чемпионат».

В составе «Нефтехимика» Костев сыграл четыре сезона в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вобщей сложности он провёл 84 матча, в которых набрал набрав восемь очков — один гол и семь результативных передач.

В последнее время Костев выступал за сербскую «Црвену Звезду». Кроме того, он играл за такие клубы, как «Дизель», «Ижсталь», «Рубин», «Нефтяник», «Динамо» (Санкт-Петербург») и «Спутник».

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