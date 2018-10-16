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Отец Нурмагомедова опроверг намерение сына стать гражданином Украины

Спорт

Хабибу достаточно гражданства России

Отец Нурмагомедова опроверг намерение сына стать гражданином Украины
Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

Махачкала, 16 октября 2018, 12:08 — REGNUM  Сообщения о планах российского борца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова получить украинское гражданство не соответствуют действительности. Об этом заявил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Он признался, что впервые слышит о подобных планах сына. Поездка на Украину не представляет никакой проблемы, добавил отец борца.

«Для чего сейчас этот вопрос? Нам недостаточно разве этого гражданства?» — заявил Абдулманап Нурмагомедов РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Хабиба Нурмагомедова выступать за Украину рассказал его дядя Алекс Нурмагомедов. Родственники якобы «прикладывали максимум усилий», чтобы Хабиб получил украинское гражданство, однако Киев ответил бойцу отказом.

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