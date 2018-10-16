Отец Нурмагомедова опроверг намерение сына стать гражданином Украины

Махачкала, , 12:08 — REGNUM Сообщения о планах российского борца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова получить украинское гражданство не соответствуют действительности. Об этом заявил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Он признался, что впервые слышит о подобных планах сына. Поездка на Украину не представляет никакой проблемы, добавил отец борца.

«Для чего сейчас этот вопрос? Нам недостаточно разве этого гражданства?» — заявил Абдулманап Нурмагомедов РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Хабиба Нурмагомедова выступать за Украину рассказал его дядя Алекс Нурмагомедов. Родственники якобы «прикладывали максимум усилий», чтобы Хабиб получил украинское гражданство, однако Киев ответил бойцу отказом.

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