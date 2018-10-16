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Двукратная олимпийская чемпионка по скелетону Ярнольд завершила карьеру

Спорт

Ярнольд побеждала на Играх в Сочи и Пхёнчхане

Лондон, 16 октября 2018, 12:02 — REGNUM  Британская скелетонистка, двукратная олимпийская чемпионка Элизабет Ярнольд объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает BBC.

«Это были 10 прекрасных лет моей жизни. Мне повезло учиться у потрясающих тренеров и быть частью великолепной команды», — сказала Ярнольд.

По её словам, когда она начала заниматься скелетоном, то хотела попасть на Олимпиаду, но смогла достичь гораздо большего.

Напомним, Ярнольд впервые стала олимпийской чемпионкой в 2014 году на Играх в Сочи. В 2018 году в Пхёнчхане ей удалось защитить титул. Кроме того, оа является чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира.

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