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«Тоттенхэм» определился с главным тренером в случае ухода Почеттино

Спорт

Главным тренером «Тоттенхэма» может стать наставник «Борнмута» Эдди Хау

Лондон, 16 октября 2018, 11:33 — REGNUM  Главным тренером «Тоттенхэма» в случае ухода Маурисио Почеттино может стать наставник «Борнмута» Эдди Хау. Об этом сообщает The Telegraph.

Хау тренирует «Борнмут» с 2012 года. Под его руководством команда смогла впервые в истории выйти в Премьер-лигу и закрепиться в ней. В текущем сезоне после восьми команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Отметим, главным тренером «Тоттенхэма» Почеттино интересуются «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба рассматривают аргентинца в качестве замены нынешним наставникам, под руководством которых дела складываются не лучшим образом.

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