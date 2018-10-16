Мальтийский клуб «Валетта» предложил Усэйну Болту двухлетний контракт

Валлетта, , 11:19 — REGNUM Футбольный клуб из Мальты «Валетта» предложил контракт восьмикратному олимпийскому чемпиону по лёгкой атлетике Усэйну Болту. Об этом сообщает ESPN.

«Мы всегда рады видеть у себя настоящего чемпиона, и все в «Валетте» верят, что нет ничего невозможного», — цитирует издание гендиректора клуба Гастона Слимена.

Отмечается, что мальтийский клуб предложил Болту двухлетний контракт. В клубе рассчитывают, что знаменитый спортсмен перейдёт в состав команды до матча за Суперкубок Мальты, который пройдёт 13 декабря. В дальнейшем команда планирует выйти в Лигу чемпионов.

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Напомним, Усэйн Болт начал футбольную карьеру и в настоящее время выступает в составе австралийского клуба «Сентрал Кост Маринерс». В августе Болт подписал контракт с клубом и сыграл первые матчи. При этом соглашение является бессрочным и не гарантирует спортсмену заключения профессионального контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября Болт забил свои первые голы за клуб. Он отметился дублем в товарищеском матче своей команды с клубом «Макартур Саут Вест Юнайтед».

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