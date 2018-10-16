Вторник, 16 Октября 2018 года
12:40:32 МСК

Российская команда по Dota 2 стала чемпионом осеннего турнира

Спорт

На онлайн-турнире Autumn Brawl команда Virtus.pro заняла первое место

Москва, 16 октября 2018, 11:40 — REGNUM  Подразделение по Dota 2 крупного киберспортивного проекта Virtus.pro стало чемпионом масштабного европейского онлайн-турнира по одноимённой игре. В финале чемпионата, 15 октября, игроки боролись за титул с другой российской командой NoPangolier, с итоговым счётом 3:0. Победители турнира получили $50 тыс. из призового фонда соревнования, говорится на официальном портале проекта Virtus.pro.

Осенний чемпионат Autumn Brawl команда Virtus.pro начала сразу со стадии четвертьфинала. До финального матча турнира, команда успела обыграть Team Spirit (Россия) и Ninjas in Pyjamas (Швеция). Всего в соревновании принимало участие 20 киберспортивных команд Европы.

Призовой фонд чемпионата составил $80 тыс. Второе место заняла команда NoPangolier, а третья разделили команды Natus Vincere (NaVi) и Ninjas in Pyjamas.

Напоминаем, что Virtus.pro — это российский киберспортивный проект, основанный 1 ноября 2003 года. Команды организации — многократные чемпионы России и СНГ, а также обладатели множества международных медалей и чемпионских титулов.

Читайте ранее в этом сюжете: Команда СНГ сыграла первые матчи на 2018 World Championship

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Киберспорт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить