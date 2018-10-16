Российская команда по Dota 2 стала чемпионом осеннего турнира

Москва, , 11:40 — REGNUM Подразделение по Dota 2 крупного киберспортивного проекта Virtus.pro стало чемпионом масштабного европейского онлайн-турнира по одноимённой игре. В финале чемпионата, 15 октября, игроки боролись за титул с другой российской командой NoPangolier, с итоговым счётом 3:0. Победители турнира получили $50 тыс. из призового фонда соревнования, говорится на официальном портале проекта Virtus.pro.

Осенний чемпионат Autumn Brawl команда Virtus.pro начала сразу со стадии четвертьфинала. До финального матча турнира, команда успела обыграть Team Spirit (Россия) и Ninjas in Pyjamas (Швеция). Всего в соревновании принимало участие 20 киберспортивных команд Европы.

Призовой фонд чемпионата составил $80 тыс. Второе место заняла команда NoPangolier, а третья разделили команды Natus Vincere (NaVi) и Ninjas in Pyjamas.

Напоминаем, что Virtus.pro — это российский киберспортивный проект, основанный 1 ноября 2003 года. Команды организации — многократные чемпионы России и СНГ, а также обладатели множества международных медалей и чемпионских титулов.

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