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Хабиб Нурмагомедов планировал получить гражданство Украины

Спорт

Киев отказал бойцу в гражданстве

Москва, 16 октября 2018, 10:56 — REGNUM  Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Хабиб Нурмагомедов мог выступать за Украину, об этом заявил его дядя Алекс Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспрессу».

"Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил украинское гражданство. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ», — заявил он.

По его словам, родина там, «где тебе хорошо», поэтому родственники планировали, чтобы спортсмен выступал за Украину, однако «не смогли этого сделать», поскольку Киев отказал бойцу в гражданстве.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, победив в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Однако после поединка в октагоне и в зале началась массовая драка из-за оскорблений, которые были нанесены группой поддержки Макгрегора.

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