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«Есть жизнь, а есть спорт»: Черчесов о ситуации с задержанными футболистами

Спорт

«То, что случается за полем, — личный вопрос»

Москва, 16 октября 2018, 10:00 — REGNUM  Задержанные по уголовному делу о хулиганстве нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны отвечать как граждане, а не как спортсмены, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

По его словам, «есть жизнь, а есть спорт», и если человек получает красную карточку, то это касается только футбола.

«То, что случается за полем, — личный вопрос. В этом случае они должны отвечать как граждане, а не как футболисты», — заявил Черчесов в эфире программы «Футбол России».

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки в Москве, в результате которых пострадали два чиновника и водитель. Оба футболиста были арестованы до 8 декабря, против них было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Позже адвокаты спортсменов обжаловали арест своих подопечных.

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