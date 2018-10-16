Двух украинских теннисистов пожизненно отстранили за договорные матчи

Киев, , 09:33 — REGNUM Два украинских теннисиста, братья Глеб и Вадим Алексеенко получили пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей. Об этом 16 октября сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Tennis Integrity Unit.

Братья Алексеенко были признаны виновными в том, что с июня 2015 по январь 2016 года организовали договорные матчи, которые проводили на турнирах ITF Futures в Румынии, России, Турции и Германии.

Кроме того, было установлено, что Алексеенко подговаривали третьих лиц делать ставки на их матчи.

Отмечается, что Вадим Алекссенко занимает 1113-е место в рейтинге ATP, а Глеб Алекссенко — 1724-е.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах получил другой украинский теннисист — Дмитрий Баданов.

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