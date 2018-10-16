Гарри Кейн: «Сборная Англии знала, что может победить Испанию»

Мадрид, , 09:09 — REGNUM Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что его команда знала, что может победить Испанию. Об этом сообщает Sky Sports.

«Невероятно! Мы знали, что можем победить испанцев. Как только мы вышли на поле, сразу пошли в атаку», — сказал Кейн.

По его словам, сборная Испании является одной из лучших команд в мире, и во втором тайме англичанам было сложнее, поэтому пришлось сдерживать натиск соперника.

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Напомним, сборная Англии одержала победу в гостях над командой Испании со счётом 3:2. На сегодняшний день испанцы лидируют в четвёртой группе дивизиона А Лиги наций, имея в активе шесть очков. Англичане, набрав четыре очка, идут на втором месте.

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