Рамос рассказал об ошибках сборной Испании в матче с Англией

Мадрид, , 08:23 — REGNUM Защитник сборной Испании Серхио Рамос заявил, что в матче с Англией команда допустила ошибки, за которые поплатилась. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

«Мы допустили ошибки в первом тайме, за которые поплатились. Второй тайм провели более собранно», — сказал Рамос.

Он также отметил, что впереди у испанцев матч с Хорватией, поэтому всё внимание теперь должно быть уделено этой игре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Англии одержала победу в гостях над Испанией со счётом 3:2.

Испанцы, несмотря на поражение, по-прежнему лидируют в четвёртой группе дивизиона А Лиги наций, имея в активе шесть очков. Сборная Англии, набрав четыре очка, идёт на втором месте.

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