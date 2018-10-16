Вторник, 16 Октября 2018 года
09:12:54 МСК

Рамос рассказал об ошибках сборной Испании в матче с Англией

Спорт

Команда допустила ошибки, за которые поплатилась

Мадрид, 16 октября 2018, 08:23 — REGNUM  Защитник сборной Испании Серхио Рамос заявил, что в матче с Англией команда допустила ошибки, за которые поплатилась. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

«Мы допустили ошибки в первом тайме, за которые поплатились. Второй тайм провели более собранно», — сказал Рамос.

Он также отметил, что впереди у испанцев матч с Хорватией, поэтому всё внимание теперь должно быть уделено этой игре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Англии одержала победу в гостях над Испанией со счётом 3:2.

Испанцы, несмотря на поражение, по-прежнему лидируют в четвёртой группе дивизиона А Лиги наций, имея в активе шесть очков. Сборная Англии, набрав четыре очка, идёт на втором месте.

Читайте ранее в этом сюжете: Англия одержала сенсационную победу над Испанией в матче Лиги Наций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить